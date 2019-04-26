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Araştırma: Kirli hava, akciğer kanseri riskini artırıyor

İngiltere´deki Kraliyet Tıp Cemiyeti dergisinin yayımladığı araştırma sonuçlarına göre, hiç sigara içmediği halde zehirli havaya maruz kalarak akciğer kanserine yakalanan vakalarda artış yaşandı.

  • DHA
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Araştırmaya göre İngiltere´de yılda 6 bin kişi hayatları boyunca hiç sigara içmedikleri halde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor.
 
Independent gazetesine konuşan İngiltere Halk Sağlığı Koruma Kuruluşu´ndan Prof Paul Cosford, sigara kullanımının akciğer kanserine neden olduğunun bilindiğinin ve bunun önemli bir faktör olduğunu; ancak kapalı ve açık alanlardaki hava kirliliğinin de diğer önemli risk faktörleri arasında görülmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Rapora göre, akciğer kanserine yakalanmada sigara kullanımı yüzde 86 etkiliyken; hava kirliliği, pasif içicilik, kömür ateşi ve araçlardan çıkan egzoz gazı solunumu da hastalığa yakanmada önemli faktörler arasında yer alıyor.
 
Sigara içmeyen kişilerde akciğer kanserini teşhis etmek çok güç olduğundan, hastalığın üçüncü veya dördüncü evresine gelmiş hastalarda ise tedavi pek mümkün olmuyor.
 
Araştırmaya göre daha önce sigara kullanmamamış olsa bile kadınlarda akciğer kanserine yakalanma riski daha fazla.

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