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Sağlık

Araştırma: Orta yaşta boy kaybı yaşayan kadınlarda kalp rahatsızlığından ölüm riski daha fazla

Araştırmacılar, orta yaşta çarpıcı biçimde boy kaybı yaşayan kadınlarda kalp-damar hastalığına bağlı erken ölüm olasılığının artabileceği uyarısında bulundu.

AA10 Ağustos 2021 Salı 15:26 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 15:27
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Daily Mail'in haberine göre, British Medical Journal'da yayımlanan çalışmada, kadınlarda orta yaşta boy kaybının, kardiyovasküler rahatsızlığa bağlı erken ölüm riskinin yükselmesine işaret edebileceği belirtildi.

Araştırma çerçevesinde yaklaşık 30 ila 60 yaşlarında 2 bin 406 İsveçli ve Danimarkalı kadın gözlemlendi.

Katılımcı kadınların boyları 10 ila 13 yıllık süreçte ortalama 0,8 santimetre kısalırken, 157'si kardiyovasküler hastalıktan olmak üzere toplam 625 kadın hayatını kaybetti.

Çalışmada, kilo, yaş ve yaşam tarzı gibi faktörler değerlendirmeye alındıktan sonra her 1 santimetrelik boy kaybının, kadınlarda kalp-damar hastalığına bağlı erken ölüm riskini yüzde 14 ila 21 arasında artırdığı sonucuna varıldı.

Araştırmada, 2 santimetreden fazla boy kaybı yaşayan kadınlarda ise felç veya kalp krizi gibi kardiyovasküler rahatsızlıklardan ölme olasılığının diğerlerinin iki katına çıktığı kaydedildi.

Çalışmada, kadınların düzenli egzersiz yaparak, D vitamini ve kalsiyum takviyeleri alarak orta yaşta boy kaybı ve kemik kırılmalarının önüne geçebileceği de vurgulandı.

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