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Araştırmalara göre gece çalışmak kanser riskini artırıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre dece vardiyasında çalışmak DNA hasarına neden olabilir, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar riskini arttırabilir.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Araştırmacılar, bir gece boyunca sahada çalışması gereken doktorların, DNA onarımı gen ekspresyonunun daha düşük olduğunu ve gece boyunca çalışmayanlardan daha fazla DNA kırılması yaşadığını buldu.
 
Araştırmacılar, 49 tam zamanlı gece çalışan ve sağlık durumlarında bir sorun olmayan doktorun farklı zamanlarda alınan kan örneklerini analiz etti.
 
Çıkan sonuca göre, gece çalışmak kişinin DNA'sına zarar verebilir, kanser riskinin yanı sıra kardiyovasküler, metabolik ve nörodejeneratif hastalıkların artmasına neden olabilir.
 
Araştırmanın başında bulunan Hong Kong Üniversitesi'nden Siu Wai Choi, “Bu çalışma ön bir araştırma olsa da, tek gecelik bir uyku mahrumiyetinin bile kronik hastalık gelişimine katkıda bulunabilecek olayları tetikleyebileceği neticesi oldukça açıktır.” dedi.
 
Araştırmacılara göre, "Hasarlı DNA, sadece bir gece uykusuz kaldıktan sonra dahi arttı. Bu DNA hasarı kanser ve kardiyovasküler, metabolik ve nörodejeneratif hastalık riskinin artmasına yardımcı olabilir." denildi.
 
Araştırma sonuçları Anaesthesia dergisinde yayımlandı.

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