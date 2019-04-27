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Aşı ailelerin sorumluluğu çocukların ise hakkı

Aşı Haftası dolayısıyla ailelere seslenen Sağlık Bakanı Koca, “Yurt dışında üretiliyor olması aşı reddindeki gerekçelerden biri ancak yerelleşme ile bu yaklaşımın önüne geçilecek” dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yıl ‘Aşılar İşe Yarıyor’ olarak teması belirlenen “Aşı Haftası” dolayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ailelere seslendi. Her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğe ve 2 milyon 500 bin ilköğretim çağındaki çocuğa aşı yapıldığını bildiren Bakan Koca, aşılama hizmetlerinin her çocuğun hakkı olduğuna dikkati çekerek, yüksek aşılama oranlarına ulaşmanın birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık uygulamalarını gerektirdiğine işaret etti. Tüm çocuklara ve ihtiyacı olan erişkinlere aşıların ücretsiz uygulandığını belirten Bakan Koca, “Ülkemizde aşılama oranları yüzde 96 ile gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmıştır. Bebeklik dönemi sonrası okul çağı dönemindeki aşılar konusunda da ebeveynlerin hassas olması gerekmektedir. ‘Nasıl olsa bebeklik aşısı yapıldı, koruyuculuğu yüksek’ diye düşünerek, çocukluk çağı aşılarının ihmal edilmemesi ve aşıların okul çağı döneminde de yaptırılması gerekir” ifadelerine yer verdi. 

BİLİMSEL DAYANAĞI YOK

Dünyada daha çok olan ancak son dönemde Türkiye’de de kendini gösteren aşı reddine yönelik bir eğilim olduğunu ancak bunların belirgin düzeyde bir olumsuz etkiye yol açmadığını dile getiren Bakan Koca, şunları kaydetti: “Aşı, ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır. Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Aşıda yerelleşme için hızla çalışıyoruz. Aşının yurt dışında üretiliyor olması aşı reddindeki gerekçelerden biri ancak yerelleşme ile bu olumsuz yaklaşımın da önüne geçilecektir.” 

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