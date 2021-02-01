Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs Aşı randevusu alma

01 Şubat 2021 Pazartesi 15:52 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:52

Koronavirüs aşıları yapılmaya devam ediyor. Aşı yaptırmak isteyenler "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Aşı randevusu Türkiye'de toplu aşılamanın başlamasının ardından MHRS sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. İlk etapta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor. Koronavirüs Aşı randevusu almak isteyenler haberimizdeki Koronavirüs Aşı randevusu alma linki üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden aşı randevusu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden aşı randevusu almak için ; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

-Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

MHRS AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

-"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

-Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

Aşı sırası, Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

Aşı sırası nasıl öğrenilir? Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? Karekod sayesinde aşının seri numarası ile aşı uygulanacak kişinin TC no eşleştirilmektedir.

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak.

Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.