Aşı sırası nasıl öğrenilir? Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:22

Aşı sırası nasıl öğrenilir? sorusu koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Çinli Sinovac firmasınca üretilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı, test sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlandı. Koronavirüs aşı sürecinin başlamasının ardından Türkiye'de toplam 2.086.039 kişiye ilk doz enjekte edildi. Aşı yaptırmak için başvuran vatandaşlar ise Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? sorusuna cevap arıyor. Aşı sırası 2 yolla öğrenilebiliyor. İşte Koronavirüs aşı sıası ile ilgili tüm merak edilenler.

AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs aşı sırasını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemi (E-Nabız) sistemi üzerinden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilirler.

AŞI SIRAMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Aşılanıp aşılanmayacağınızı ya da aşı sırasının gelip gelmediğini E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz.

E-NABIZ SİSTEMİNE GİRİŞ

E NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemine E-Nabız'dan ulaşabilirsiniz.

Aşı sırası, Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

Karekod sayesinde aşının seri numarası ile aşı uygulanacak kişinin TC no eşleştirilmektedir.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI UYGULANACAK GRUP SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla da Dünya Sağlık Örgütü bu olayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu süreç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

COVID-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan müdahalelerden biri de kitlesel COVID-19 aşılamasıdır.