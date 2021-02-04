Askerlik yoklamasında böbrek yetmezliği teşhisi kondu, babası sayesinde sağlığına kavuştu

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 11:43 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:43

Bekilli ilçesinde bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Ersin Ayvaz, askerlik yoklaması için gittiği hastanede yapılan testler sonucu böbrek rahatsızlığı olduğunu öğrendi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edilen Ayvaz'a yapılan tahliller sonucunda böbrek nakline karar verildi.

Ersin Ayvaz ile 52 yaşındaki babası Ahmet Ayvaz'ın dokusunun uyumlu olduğu tespit edildi. Ersin Ayvaz'a babasının böbreği başarılı bir şekilde nakledildi.

Ahmet Ayvaz, AA muhabirine, oğlunun yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Evladının tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten baba Ayvaz, "Dokuların uygun olduğunu öğrendiğimde 'Benden alın oğluma nakledin' diye söylemiştim. Benim böbreğim uyması için çok dua ettim. Nasıl olsa bende bir böbrek daha var. Ben bir eksiklik hissetmem diye düşünüyorum. Oğluma can feda." dedi.

Ersin Ayvaz ise babasından aldığı böbrekle sağlığına kavuştuğu için şanslı olduğunu belirterek, "Askere gitmek için hastaneye gittiğimde yaptırdığım tahlillerde böbreğimde sorun olduğu söylendi. Denizli'ye yönlendirdiler. Yaklaşık 1,5 ay nakil sürecim oldu. Çok şükür diyalize çok girmedim. Babam bana böbreğini vererek yeni bir hayat bağışlamış oldu. İyileştikten sonra da inşallah askerlik görevimi daha sağlıklı bir şekilde yapmaya gideceğim." diye konuştu.

PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Özban ise hastaya nakledilen böbreğin iyi uyum sağladığını dile getirdi.



