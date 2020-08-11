11 Ağustos 2020 Salı 12:09 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:09

Aspir yağı geçmişten günümüze kadar gelmiş ve birçok tedavide çözüm olarak kullanılmıştır. Aspir yağı sağlık sorunlarının yanı sıra en çok sabun, cila ve boya gibi üretimlerde kullanılmaktadır. Bunlarla da sınırlı kalmayıp kilo vermek, bronzlaşmak içinde kullanılmaktadır. Aspir yağı aspir bitkisinin tohumlarından elde edilir. Aspir bitkisi 30-150 cm uzuluğunda ve sarı, turuncu veya kırmızı çiçekli olup uzun ömürlü bir bitkidir. Aspir yağının faydalarından en çok bilineni kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Peki Aspir yağı neye yarar? Aspir yağının faydaları nelerdir? İşte sağlığa mucizevi faydaları olan aspir yağı hakkında merak edilenler.

Aspir yağının ana maddesi olan aspir, papatyagiller aile gruba ait olup boyları en fazla 130 cm'ye ulaşır. Bu bitki dış gövdesinde dikenli bir yapıya sahiptir. En önemli özelliği ise tohumlarındaki faydadır. Tohumlarından elde edilen aspir yağı vitaminler bakımından zengin olduğu için insan vücudu için birçok yararları vardır. İşte aspir yağının faydaları…

ASPİR YAĞININ FAYDALARI

Aspir yağının faydalarına gelecek olursak insan sağlığına birçok faydası vardır. Hem hastalıklara hem de kişisel sorunların çözümünde büyük rol oynamaktadır. Yaş grubu fark etmeksizin hem gençler hem yetişkinler aspir yağını kullanabilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda başlayan romatizmaya bağlı sorunlarda aspir yağı kullanımı fayda sağlamaktadır. Sizleri bu konuda daha fazla bekletmeden aspir yağının faydalarını söyleyelim. İşte aspir yağının mucizevi faydaları…

Aspir yağının faydaları nelerdir?

İçeriğindeki omega 6 ile linoleik asit sayesinde vücudun dengesini korumaya ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Böylece kalp krizi ve felç geçirme riski azalır.

Omega 6 yağ asidi sayesinde kan şekerini düzenler ve diyabet riskini azaltır.

Öksürük, balgam, göğüs ağrısı gibi problemler için kullanılabilir.

Damar sertliğini önlemeye yardımcıdır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kadınlarda hormonları dengede tutarak adet döngüsünü düzenler.

Vücut direncini artırır.

Sindirim sistemini düzenler.

Ağrıyan bölgelere sürülerek eklem ve kas ağrılarını azaltır.

Aspir yağı saçların uzaması için saç bakımında kullanılabilir.

Aspir yağı siyah noktalar için gözeneklerin açılmasına yardımcı olduğundan cilt bakımında da kullanılabilir. Ayrıca düzenli kullanıldığında akne gibi cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur ve cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Tüm faydalarına karşın alerjik bir bünyeye sahipseniz aspir yağı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca kan basıncını düşürdüğünden düşük tansiyona sahip olan kişiler aspir yağını tüketmemelidir. Zayıflama amacı ile aspir yağı kullanıyorsanız diyet ve spor ile mutlaka bunu desteklemelisiniz. Aspir yağı vücuda yağ yakımı konusunda yardımcı olur. Aç karnına 1 kaşık aspir yağı tüketmek zayıflama konusunda size yardımcı olacaktır.