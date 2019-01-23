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Astım atağı riski gençlerde daha yüksek

Gençlerde astım atağı riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.

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BBC'nin haberine göre, İngiltere'de Asthma UK kuruluşunun astım hastası 10 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, genç yetişkinlerin astım atağı nedeniyle acil yardım alma olasılığının, 60 yaşından büyüklerinkinden iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada ayrıca 18-29 yaş grubundaki astım hastalarının yüzde 67'sinin temel astım bakımı almadığı görüldü.

Temel bakım, astım eylem planı, yıllık değerlendirme ve solunum aleti tekniği kontrolünü içeriyor.

İngiliz Genel Pratisyenlik Kraliyet Kolejinden Profesör Helen Stokes-Lampard, astımın, her yaş grubunda ölüme sebebiyet verebilecek ciddi bir rahatsızlık olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya genelinde 235 milyon astım hastası bulunuyor.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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