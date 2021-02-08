Ateşe, toza ve una maruz kalan fırın çalışanlarının KOAH'a yakalanma riski daha yüksek

DHA 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:54

AFSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Dr. Öğretim Üyesi Aydın Balcı, tez olarak fırıncı esnafı üzerinde çalışma yaptı. Prof. Dr. Ersin Günay öncülüğünde; un, kepek ve kazan tozunun yanında sıcaklıkları da değerlendirmeye alan Dr. Balcı, 100 fırıncı esnafı, 100 de sağlıklı bireyi solunum yolu hastalıkları bakımından değerlendirdi. Yapılan araştırmada fırıncı esnafının sağlıklı bireylere göre solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu belirleyen Dr. Balcı, hastaları da tedavi için polikliniğe davet etti.

'TEST AKCİĞERLERDE MİKROBİK OLMAYAN İLTİHAPLAŞMAYI GÖSTERDİ'

Dr. Öğretim Üyesi Aydın Balcı, yaptığı çalışmayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Büyük bir çalışma yapmadıklarını, 100 kadar fırın işçisi ve 100 de sağlıklı gönüllü arasında çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Balcı, "Rastgele seçtiğimiz, köy fırını, pide fırını, simit fırını olsun kendim de Afyonlu olduğum için tanığım bildiğim kişilerden, çalışanlardan seçtiğim ekip üzerinde solunum fonksiyon testi ve fraksiyone exshale nitrik oksit cihazı ölçümü yaptım. Solunum testi zaten akciğer kapasitesi ve akciğer fonksiyonlarını ölçmeye yarayan test, onun yanında da nitrik oksit testi yaptığımız bir cihaz vardı. Bu cihazla da ölçüm yaptık. Bu ölçümdeki amacımız da akciğerlerde mikrobik olmayan iltihaplanmayı gösteren bir testti. Halkımızın anlayabileceği bir dilde konuşacak olursak ki bu testleri yapmadan önce en az 5 dakika dinlendirilmesini yaklaşık 1 saat öncesinde de sigara içmemiş olmalarına ve 1 hafta öncesinde de akciğer enfeksiyonu geçirmemiş olduklarını doğruladık. Bu şekilde de hastalara test uyguladık" dedi.

'ÖLÇÜMLER AÇISINDAN ANLAMLI FARK BULDUK'

Test esnasında hastalara yaklaşık 10-12 saniye kadar cihaza üflemelerini sağladıklarını, bu şekilde nitrik oksit seviyelerini ölçtüklerini aktaran Dr. Balcı, "Nitrik oksit çalışmaları böyle çalışmalarda kullanıyor. Bununla beraber hastaların solunum fonksiyon testi dediğimiz taşınabilir cihazımızı fırınlarda çalışan arkadaşlarımızın yanına götürerek ölçtük. Bu testin sonunda fırınlarda çalışan ve fırın ateşine maruz kalan toza, una, çeşitli maddelere maruz kalan kişilerde, FENO ölçümleri açısından anlamlı fark bulduk. Bu açıdan da akciğerlerde mikrobik olmayan açıyı gösterdik ve aşırı artış gördüğümüz hastalara da daha sonra göğüs hastalıkları polikliniğimizde muayene etmek açısından telefon numaramızı vererek yanımıza çağırdık. Solunum testinde de anlamlı olarak küçük havayolu hastalığı dediğimiz ilerleyen dönemlerde KOAH hastalığının habercisi olabileceğini düşündüğümüz durumların var olduğu hastaları da tekrar yanımıza çağırarak tedaviyi amaçladık. Bu çalışmamız sonucunda fırında çalışan işçilerle normal sağlıklı popülasyon arasında FENO ölçümleri ve küçük havayolu hastalığı açısından anlamlı farklar bulduk" diye konuştu.

'HASTALARA DÜZENLİ KONTROLÜ ÖNERDİK'

sigarayı bırakmak isteyenlere poliklinikleri vasıtasıyla yardımcı olduklarını, kronik solunum yolu hastalıkları olanlara da tedavi uyguladıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Balcı, "Hatta yaşam değişikliği önerdik. Mümkünse iş yeri değişikliği yapmasını önerdik, iş yeri değişikliği yapamıyorsa da günlük belirli bir egzersiz yapmasını ki bu egzersizler arasında en güzel olanı da günlük belli bir adım yürüyüştü, bu hastalara onu önerdik, sonrasında da düzenli kontrolü önerdik" dedi.

'MASKE TAKIYORUZ AMA GENELDE RAHATSIZLIK VERİYOR'

Fırın sahibi Murat Özkan yapılan araştırmaları çok doğru bulduğunu anlatarak şöyle dedi:

"Bir ağabeyimiz un tozundan dolayı astım hastalığına yakalandı. Un tozunu gördüğünde hapşırmaya, tıkanmaya başlıyor. Çünkü bizim iş tozlu, kazan dönerken, tozdan dolayı çok sıkıntımız var. Maske takıyoruz ama genelde rahatsızlık veriyor. Doktorların çalışmaları yerinde olmuş. Biz ne kadar maske de taksak fayda olmuyor."