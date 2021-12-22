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Sağlık

Avustralya'da Kovid-19'karşı kan inceltici içeren spreyin klinik deneylerine başlanacak

Avustralya'nın Monash Üniversitesi'nden bilim insanları, kan inceltici içeren burun içi spreyiyle Kovid-19 tedavi etmek için klinik çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Şu ana kadar elde edilen bulgulara göre, kan inceltici (heparin) içeren spreyin virüsün etrafını sararak bulaşmasını önlediği ve Omicron gibi varyantlarda da işe yaradığı belirtildi.

DHA22 Aralık 2021 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:00
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Monash Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Monash Üniversitesi, Kovid-19 olan bireyler üzerindeki klinik etkiyi azaltmayı ve bulaşma riskini düşürmeyi amaçlayan bir tedavi olan burun içi heparin (pıhtılaşma önleyici kan inceltici) kullanımını içeren denemede kilit bir rol oynuyor" denildi. Victoria eyalet hükümetinden klinik çalışma için 4.2 milyon Avustralya doları fon sağlandığı ifade edildi.

Kan inceltici spreyin, ilk bulgulara göre Kovid-19 virüsünün etrafını kaplayarak onu etkisiz hale getirecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Klinik deneyi yürütecek ekipte bulunan İlaç Üretimi İnovasyon Merkezi'nden (MMIC) Profesör Michelle McIntosh, moleküler modelleme sonucunda spreyin Omicron gibi yeni varyantlara karşı etkili olacağını kanıtladığını ifade etti. Sprey, klinik çalışma süresince 400 hanede bulunan Kovid-19 pozitif kişiler üzerinde 6 ay test edilecek.

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