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  • Bakan Koca: 3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık
Sağlık

Bakan Koca: 3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık

Bakan Koca: 3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.

12 Haziran 2021 Cumartesi 15:52 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:52
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