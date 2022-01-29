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Sağlık

Bakan Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarına yönelik olayda yeni gelişme

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde dün sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olayında 1 kişinin tutuklandığını bildirdi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 01:07 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 01:07
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olayıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Konya Şehir Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayında dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız"

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