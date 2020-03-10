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Sağlık

Bakan Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında konuşuyor

10 Mart 2020 Salı 14:48 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:52
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