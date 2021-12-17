Bakan Koca: Afrika'da 25 ülke ile sağlık alanında 37 iş birliği anlaşmamız mevcut

AA 17 Aralık 2021 Cuma 15:48 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 15:48

Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Oturumu'na başkanlık etti.

"Pandemi Döneminde ve Sonrasında Afrika Sağlık İhtiyaçları için Potansiyelin Harekete Geçirilmesi" başlığıyla düzenlenen oturuma; Afrika CDC Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Ekvator Ginesi, Gambia, Libya, Gine Bissau, Fildişi Sahilleri, Liberya, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Angola, Tanzanya ve Zimbabve'nin sağlık bakanları ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri katıldı.

Oturumun açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan Koca; Kovid-19 salgınının, küresel eşitsizlik ve adaletsizlik zincirine yeni halkalar eklediğini vurgulayarak, "Bugün tüm dünyada yapılan Kovid-19 aşılarının yalnızca yüzde 0,6'sının Afrika kıtasında yapılmış olması, Afrika'daki sağlık çalışanlarının yalnızca 4'te birinin aşılanabilmiş olması da asla kabul edilebilir bir durum değildir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin salgının ilk döneminden itibaren Afrika'daki 45 ülkeye destek verdiğini anımsattı.

Bu kapsamda 1 milyon doz aşı hibesini gerçekleştirdiğini dile getiren Koca, "Covax aracılığıyla çoğu Afrika'ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci de hızla devam etmektedir." dedi.

Koca, TURKOVAC aşısının kısa sürede genel kullanıma başlayacağı bilgisini vererek, bu çalışmaların Türkiye'nin girişimci ve insani dış politika vizyonu çerçevesinde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu olanak ve kaynakları Afrika ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde paylaşma gayreti içerisinde olduğuna vurgu yapan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika kıtasında bulunan 25 ülke ile sağlık alanında 37 iş birliği anlaşmamız mevcut. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapımı TİKA tarafından tamamlanan Sudan, Somali ve Nijer'de bulunan dostluk hastanelerimiz ile Afrikalı kardeşlerimize kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Bu hastanelerimizde sadece sağlık hizmeti vermekle kalmayıp, yerel sağlık personelinin mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Şu an Somali ve Sudan'da 100'den fazla doktor tıpta uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir. Bununla birlikte Afrika'daki 5 ülkede 9 Sağlık Haftası organizasyonu ile toplam bin 100 hastanın ameliyatı, 7 bin 800 konsültasyon ve 450 yerel personele teorik ve uygulamalı eğitimler verdik."

Koca, ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında bugüne kadar 23 ülkeden 2 bin 300'den fazla kişinin tedavilerinin, Türkiye'de Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ücretsiz olarak yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ile iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında 9 Afrika ülkesinden 500'den fazla Afrikalı sağlık personeline eğitim verdiklerini aktardı.

Toplantı sonunda Türkiye ile Afrika arasında sağlık alanında ortak deklarasyon kabul edildi.