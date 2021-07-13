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Sağlık

Bakan Koca: Aşıda 59 milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıda 59 milyon dozu geçtiklerini duyurdu.

DHA13 Temmuz 2021 Salı 13:32 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 13:33
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Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'https://covid19.saglik.gov.tr/' adresinde yer alan anlık verilere göre, en yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. Aşılama oranı en düşük iller ise Şırnak, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı. Nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşı olan iller de Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Koca da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşıda 59 milyon dozu geçtiklerini duyurdu. Koca, "Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.

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