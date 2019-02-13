Sağlık Bakanı Koca: Ankara Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı hastanelerin taşınmasıyla hasta kabulüne başlanan Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu, hastaları ziyaret etti.

Geçen hafta Atatürk Eğitim ve Araştırma, hafta sonu ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Bilkent Şehir Hastanesine taşındığını ifade eden Koca, kurumun 8 ayrı branş hastanesinden oluştuğunu, bölgenin sağlık üssü olmasını hedeflediklerini söyledi.

"BİR KOORDİNATÖR BAŞHEKİM ALTINDA 8 BAŞHEKİM GÖREV YAPACAK"

Bilkent Şehir Hastanesinin yönetim sisteminin nasıl işleyeceği konusunda da bilgi veren Koca, "Biz şehir hastanelerinin var olan yönetim sisteminden farklı olarak bu süreçte yönetim şeklini de farklılaştırmak istedik. Bu çerçevede bir kararname ile yeni dönemde şehir hastanelerini en tepede koordinatör başhekimin olduğu bunun altında koordinatör başhekim yardımcıları idari ve mali direktörlerin olduğu, her kulenin de birer başhekim, idari ve mali yapılanmasının da olduğu yeni bir yönetim şekliyle planladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Bilkent Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde 8 hastane bulunduğunu dile getirerek, "Bir koordinatör başhekimlik altında 8 başhekim görev yapıyor olacak. Biz öncelikle 4 blokun koordinatör başhekimlerini de atadık, hasta kabulü başlamış oldu." dedi.

"İLK AMELİYAT KALP DAMAR CERRAHİSİNDE AORT ANEVRİZMASI"

Hastanelerin taşınma sürecinde titizlikle hareket edildiğinin altını çizen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle arkadaşların yoğun gayretiyle hastaların ihmal edilmemesi, zarar görmemesi anlamında titiz bir çalışma yapıldı. Hafta sonu itibarıyla bu çalışma bitmiş oldu. Cumartesi günü burada yine çalışan özellikli aort anevrizması diye bilinen bir hastamızın tedavisi de başarıyla yapıldı. 3 bin 623 yatağı ile Avrupa'nın en büyük ama dünyanın tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesini açmış oluyoruz. Bu sürecin devamında önümüzdeki haftalar içinde de diğer hastanelerin benzer şekilde titizlikle taşınıyor olması sağlanıyor olacak."

Koca, şehir hastanelerinde, mükemmeliyet merkezlerinin olduğu ve birden fazla üniversiteyle kullanım protokollerinin de yapılabileceği bir yapı oluşturulacağını aktararak, bundan sonraki süreçte, birçok üniversiteyle de görüşerek fiziki şartları, ileri teknolojik altyapısıyla "üniversiteler hastanesi"nin yapılmasının söz konusu olacağına işaret etti.

Kalp damar cerrahisinde, mevcut kadro dışında özel sektörde çalışan bir ekibin transfer edildiğini, hatta idari sorumluluk verildiğini açıklayan Bakan Koca, "Benzer uygulamaları hem özel sektörün buraya transferi anlamında hem de üniversitelerin buraya açılımını sağlamak anlamında bu girişimlerimiz devam ediyor olacak. Şehir Hastanesini her geçen gün markalaştıran, bölgede sağlık üssü olan bir eksiği olan bir yapı olsun istiyoruz." dedi.

"FİZİK TEDAVİ MERKEZİ DÜNYANIN SAYILI MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Bilkent Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde bulunan ve bir ay sonra devreye girecek Fizik Tedavi Hastanesinin, 70 bin metrekare kapalı alan ve yatak sayısı ile dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olacağını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Özellikle Chicago'da dünyanın sayılı merkezlerinden bildiğimiz merkezin daha ötesinde planlama içindeyiz. Rehabilitasyon laboratuvarlarının daha fazla olduğu... Bugüne kadar var olan Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi ortopedi ağırlıklı ama burada yapılan fizik tedavinin yine entegre olarak daha çok nörofizyoloji ağırlıklı rehabilitasyon olduğu, onkolojik, pediatrik ve yanık rehabilitasyonunun da dahil olmak üzere rehabilitasyon laboratuvarlarının yoğun olduğu, yurt dışına gidişin bundan sonra olacağını düşünmediğimiz bir merkez olarak planlıyoruz.

Dün itibarıyla Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde bugüne kadar bakılan poliklinik sayısının yüzde 20 üzerine çıkan bir hasta kabulü oldu. Siyasi alanda da 'çok sorunların yaşanacağı, açılmayacağı, yollarda ciddi sorunlar olacağı' kaygılarının gündeme getirildiğini biliyorsunuz. Bu anlamda herhangi bir sorun yaşanmadı."

"12 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK"

Bakan Koca, "Bilkent Şehir Hastanesine taşınan hastanelerin durumlarının ne olacağı" sorusuna "Bu çok konuşulan ve gündemde olan bir konudur. O binaların ömürlerini ve yapıların durumlarını biliyorsunuz. Kullanılabilirlikleri çoğunun sorun olan ama titiz bir gayretle sağlık amaçlı nasıl kullanabileceğimizi kendi aramızda da ciddi çalışıyoruz. Bu konuda önümüzdeki aylarda oraları yine eğitim ve sağlık amaçlı öncelikli değerlendirmek üzere bir yaklaşımımız olacak." karşılığını verdi.

"Bilkent Şehir Hastanesinde görev yapacak personel sayısının" sorulması üzerine ise Koca, "Sağlık personeli dahil olmak üzere toplamda 12 bine yakın kişinin istihdamı söz konusu olacak. 7 bine yakın sağlık personelinin çalıştığı, toplamda 12 bin kişinin çalışabilir olduğu, günlük 30 bin polikliniğe kadar hastanın gelmesinin planlandığı, şu an 4 bini geçen poliklinik sayımız oldu. 673 yatağı olan ve şu anda yüzde 20'si dolu olan yoğun bakım ünitemiz var." diye konuştu.

Bakan Koca, açıklamalarının ardından beraberindeki yetkililer ile Bilkent Şehir Hastanesinde inceleme yaptı. Kan alma ve görüntüleme merkezi gibi birimleri dolaşan Bakan Koca, hastalarla yakından ilgilendi. Muayene için Bilkent Şehir Hastanesine gelen hastalarla sohbet eden Koca, bu vatandaşlara "hastaneyi nasıl bulduklarını ve hizmetten memnun kalıp kalmadıklarını" sordu.

"EN ÖNEMLİ VE EN BÜYÜK AMELİYAT"

Bilkent Şehir Hastanesinde de ilk ameliyat edilen hasta, 36 yaşındaki personel İsrafil Akkuş oldu.

Akkuş, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu esnada yapılan tetkiklerde, aort anevrizmasının yırtık olduğunu ve hayati riskinin bulunduğunu öğrendiğini belirterek, "Büyük bir operasyon geçirdim. Böyle bir şey çıkacağını tahmin bile edemezdim. Bilkent Şehir Hastanesinde de ilk ameliyat olan kişi olduğumu öğrendim." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, aort yırtılmasının en tehlikeli ameliyatlardan birisi olduğunu vurgulayarak, "En önemli ve en büyük ameliyat burada size yapılmış oldu. Başarıyla da gerçekleşmiş. Buraya hizmet ederken burada da sana hizmet etme imkanı buldular." sözleriyle geçmiş olsun dileklerini iletti.