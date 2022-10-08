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Sağlık

Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: İyi haberi sabah kalmadan arkadaşlarınıza verin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirterek, 'İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin.' dedi.

DHA8 Ekim 2022 Cumartesi 01:27 - Güncelleme:
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: İyi haberi sabah kalmadan arkadaşlarınıza verin
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."

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