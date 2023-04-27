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Sağlık

Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi

Konya'da 83 sağlık tesisinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, 'Cumhurbaşkanımızla görüştüm size selamı var. Sağlık durumu gayet iyi' dedi.

27 Nisan 2023 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi
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Konya'da 83 sağlık tesisinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti" dedi.

  • Sağlık Bakanı Koca
  • Konya
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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