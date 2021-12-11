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Sağlık

Bakan Koca duyurdu: Omicron varyantı Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

DHA11 Aralık 2021 Cumartesi 23:17 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 00:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca Türkiye'de Omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omikron varyantına rastlandığını söyledi.

Bakan Koca, "Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.

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