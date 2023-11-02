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Sağlık

Bakan Koca: Gazze'de tedavi gören Filistinlilerin Türkiye'ye nakli konusunda tüm desteği vermeye hazırız

Bakan Koca, Gazze'de tedavi gören Filistinlilerin Türkiye'ye nakli konusunda tüm desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

2 Kasım 2023 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Bakan Koca: Gazze'de tedavi gören Filistinlilerin Türkiye'ye nakli konusunda tüm desteği vermeye hazırız
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması:

Uluslararası toplum, hastaları bilerek ölüme terk etmekle hayatlarını kurtarmak arasında bir tercih yapmak zorunda.

Gazze'de faaliyet gösteren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtının tükenmesi ve İsrail'in devam eden saldırıları sonucunda dün faaliyetine tamamen son vermek zorunda kalmıştır. İlgili kurumlara ve uluslararası topluma yönelik tüm uyarılarımıza, çağrılarımıza rağmen!

Türkiye olarak, elde hiçbir imkân bulunmadığı için hastaneden mecburen taburcu edilen kanser hastalarının tedavilerine devam edilmesi, Gazze'deki diğer çocuk ve erişkin yoğun bakım hastalarından ihtiyacı olan ve tıbbi açıdan uygun olarak değerlendirilenlerin gerekli koordinasyon sağlanarak en kısa sürede ülkemize nakli konusunda tüm desteği vermeye hazırız.

Uluslararası toplumun ve ilgili kurumların çağrımıza bir an önce cevap vererek harekete geçmesini bekliyoruz. Uluslararası toplum ve ilgili kurumlar, hastaneye yapılan saldırıları önleme konusunda maalesef yeterli girişimde bulunmamıştır. Şimdiyse hastaların hayatını kurtarmak kaçınılmaz görevdir.

Hastaların hayatını kurtarmak dışındaki tek seçenek, hastaları bilerek ölüme terk etmektir. "Bunun sorumluluğunu alabilirim." diyen var mı?

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