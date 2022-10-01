Bakan Koca: Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz

Bakan Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, "Bugün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim." değerlendirmesini yaptı.