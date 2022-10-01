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Sağlık

Bakan Koca: Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlıklı yaşam süresinin yaklaşık 57 yıl olduğunu vurgulayarak, 'Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız.' ifadesini kullandı.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
Bakan Koca: Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz
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Bakan Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, "Bugün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim." değerlendirmesini yaptı.

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