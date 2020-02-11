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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor

Sağlık Bakanı Koca, 'Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı.' dedi.

11.02.2020  15:31 - Güncelleme: 11.02.2020  16:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta gerçekleştirilen 9. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk.

Virüsün Türkiye’ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba harcamaktayız. Grip ilacı stoğumuz da yeterli durumda. Her yıl olabilecek salgınlara karşı tedbirlerimizi aldık. Koruyucu kıyafetler ve maskeler için yeterli stoğumuz var. Hastanelerin yetersiz kalacağı durumlarda 50 yataklı sahra hastanemiz mevcut.

Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz.

Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı.

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı.

Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar.

Tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restorasyonu başlıyor

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