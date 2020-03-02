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Sağlık

Bakan Koca: (Koronavirüs) Bugüne kadar 940 şüpheli vaka tespit ettik. Testler negatif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '(Koronavirüs) Bugüne kadar 940 şüpheli vaka tespit ettik. Testler negatif çıktı' dedi.

Star.com.tr02 Mart 2020 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 21:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "(Koronavirüs) Bugüne kadar 940 şüpheli vaka tespit ettik. Testler negatif çıktı" dedi.

Bakan Koca: "(Koronavirüs) Dünya genelinde 89 bin 211 vaka görüldü, ölüm sayısı ise 2 bin 40 oldu. 68 ülkeye yayılan salgına karşı Türkiye kendini başarıyla savundu." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca "Bugüne kadar 940 şüpheli vaka tespit ettik. Testler negatif çıktı. 68 ülkeye yayılan salgına karşı Türkiye kendini başarıyla savundu. Son 14 gün içinde ülkeye dönenlere bu yönden sorumluluk düştüğünü belirtmek istiyorum. Lütfen tavsiyelerimize uyun." dedi.

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