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Sağlık

Bakan Koca, Şanlıurfa ve Hatay'daki sağlık alanına yapılan çalışmaları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca ayrıca, Hatay'da 16 Mart'a kadar toplam 23 bin 195 muayenenin yapıldığını bildirdi.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 02:29 - Güncelleme:
Bakan Koca, Şanlıurfa ve Hatay'daki sağlık alanına yapılan çalışmaları açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerinde normale dönüşün başladığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi yaşanan Şanlıurfa'daki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hizmetlerinde normale dönüş başladı. Hastanemizde dün 5 bin 562 muayene, 165 yeni yatış, 73 ameliyat, 56 doğum; bugün ise 7 bin 614 muayene, 303 yeni yatış, 189 ameliyat ve 65 doğum gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"HATAY'DA, 23 BİN 195 MUAYENE YAPILDI"

Bakan Koca ayrıca Hatay'daki ağız ve diş sağlığı muayeneleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Hatay'da, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimizde 16 Mart'a kadar toplam 23 bin195 muayene yapıldı. Ağız ve diş sağlığı muayenelerinin 2 bin 288'i Kırıkhan'da, 7 bin 393'ü Dörtyol'da, 4 bin 414'ü İskenderun'da, 9 bin 100'ü Hatay merkezde gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.

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