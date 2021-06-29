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Sağlık

Bakan Koca: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek

Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek.

AA29 Haziran 2021 Salı 16:31 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 16:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak"

"(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."

"Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz."

"Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı.

"16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da."

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