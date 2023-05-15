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Sağlık

Bakan Koca: Toplam 9.670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '14 Mayıs seçimlerinde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır' dedi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:21 - Güncelleme:
Bakan Koca: Toplam 9.670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, bin 125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

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