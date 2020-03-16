16 Mart 2020 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Gizli" ibaresiyle paylaşılan belgenin gerçek dışı olduğunu belirtti. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır. panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır." dedi.