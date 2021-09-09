İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2021 Perşembe / 2 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4716
  • EURO
    10,0352
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1452.67
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • #CANLI Bakan Koca yerli aşı TURKOVAC için seri üretim tarihi verdi
Sağlık

#CANLI Bakan Koca yerli aşı TURKOVAC için seri üretim tarihi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.' dedi.

9 Eylül 2021 Perşembe 18:19 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 18:34
ABONE OL

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün 18 aydır devam eden mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün.

Bizler 84 milyon daha da güçlü bir dayanışmayı, birlik ruhunu sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. Şu dakikalar itibarıyla 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız yüzde 82, ikinci doz aşı olma oranımız 63,8. İlk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz ile aşı sürecini başlatmış oluyoruz. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır.

Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Bilim Kurulu'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.