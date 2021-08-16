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Sağlık

Bakan Koca'dan 4. doz aşı açıklaması

Bakan Koca, 'Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.' dedi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." dedi.

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