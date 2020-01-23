İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9334
  • EURO
    6,5794
  • ALTIN
    296.348
  • BIST100
    122747
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakan Koca'dan 'Corona' virüsü açıklaması: Türkiye için risk yok
Sağlık

Bakan Koca'dan 'Corona' virüsü açıklaması: Türkiye için risk yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan 'Corona' virüsü ile ilgili olarak, 'Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum' dedi.

DHA23.01.2020  08:55 - Güncelleme: 23.01.2020  08:55

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsünün yaygın bir virüsten oluşan büyük bir grup olduğunu bildirdi. Bunun basit bir nezleden SARS'a kadar giden hastalıkların sebebi olabilecek bir virüs olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Bu anlamda Çin'de Huan şehrinde zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini biliyoruz, 31 Aralık'ta. Dün itibarı ile 295 vakada tespit edildiğini biliyoruz" dedi.

'TEDİRGİN OLUNMAMASINI İSTİYORUM'

Bakan Koca, bu konuda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün birtakım tedbirlerin alınması noktasında çabasının bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda özellikle bizde şu anda herhangi bir hastanın, hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Özellikle Huan kentinden bizim hava şirketlerimizin seferi yok. Ama Çin hava yollarının haftada 3 defa olan seferini biliyoruz. Ama bizim hudut güvenliğimizin ilk günden itibaren özel bir gayreti var. Özellikle havaalanında denetleme merkezimiz var, karantina odalarımız var. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı şu anda Türkiye için önermiyor. Ama bu anlamda termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum."

Korku doldu anlar! Kızgın filden böyle kaçtılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler
Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti
Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti
İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti

İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.