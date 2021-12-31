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Sağlık

Bakan Koca'dan kritik Omicron açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin, 'Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir.' dedi.

31 Aralık 2021 Cuma 19:20 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 19:46
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Bakan Koca paylaşımında: Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür. İstanbul'da da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

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