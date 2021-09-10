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Sağlık

Bakan Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından okullardaki PCR testine yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Koca okullardaki PCR testine ilişkin açıklamasında, 'Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek.' ifadelerine yer verdi.

10 Eylül 2021 Cuma 19:24 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 19:45
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Bakan Koca konuya yönelik açıklamasında, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.

Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

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