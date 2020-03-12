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Sağlık

Bakan Koca'da 'koronavirüs' açıklaması: 2 ay direnelim

Sağlık Bakanı Koca, '2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisiz azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner' dedi.

12 Mart 2020 Perşembe 13:18 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 13:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisiz azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" 

Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı genel olarak Bilim Kurulu'nun da öngörüsü. Kışına bu enfeksiyonun yoğun olmasının sebebi, kapalı ortamlarda yakın birlikteliklerin olması." ifadelerini kullanmıştı.

Virüsün Çin'den sonra İran, İtalya ve Avrupa'da görüldüğünü anımsatan Koca, "Bu enfeksiyonun önümüzdeki 1-1,5, bilemediniz en fazla 2 aylık süreci bizim için son derece önemli. Bu dönemde asla panik oluşturmamalıyız. Bu dönemin geçici olması için salgının yaygınlığını önlemek gerekiyor. Onun için kuralları mutlaka uygulayarak, bu süreci vatandaşımızla yöneterek götürmek istiyoruz." diye konuşmuştu.

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir? İşte o soruların cevabı..

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