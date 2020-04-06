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Sağlık

Başakşehir Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor? İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açılış tarihi

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ne zaman açılacağı belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılacağı tarih belli oldu. Başakşehir Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor? İşte İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açılış tarihi

06 Nisan 2020 Pazartesi  10:30 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:30
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Başakşehir'de yapılan İstanbul İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Vatandaşlar, Başakşehir Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor? sorusunun cevabını araştırıyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin inşaatı sona erdi. 2682 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti vermeye başlayacak olan hastanenin açılacağı tarih belli oldu. Peki Başakşehir Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? İşte İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi açılış tarihi

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ve 20 Nisan'da açılacak. 20 Nisan'da açılışı yapılacak olan yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı.

1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ile İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek 2040 sismik izolatörle, "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.

Hastane deprem izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini, aksamadan yerine getirmeye devam edecek.

Başakşehir Şehir Hastanesi, 2354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak.

Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alınacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Şehir Hastaneleri" tablosunu paylaştığı Twitter hesabından şu açıkmayı yaptı: "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız."

İBB'NİN YAPMADIĞI YOLU BAKANLIK YAPIYOR

İstanbul Valiliği de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını yapamayacağını açıklamasının ardından, yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dün itibariyle başlandığı açıkladı. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İBB'nin 'İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesi' ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı olarak açıklaması nedeniyle, bu yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlanmıştır" denildi.

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