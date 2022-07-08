''Bayram sonrası vaka artışı sürerse, hasta ve yoğun bakımda artış olabilir''

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 27 Haziran-3 Temmuz haftasında vakaların önceki haftaya göre yüzde 114 oranında artması ve 2 haftada 5 katına çıkması tedirginliğe neden oldu. Aradaki yüzde 100 artışı, aranın bitişi gibi algılamak gerektiğine dikkati çeken İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sonbaharda bekledikleri dalgalanmaların temmuzda yaşanmaya başlamasının endişeleri artırdığını kaydetti.

Hazirandaki olgu sayılarına bakıldığında servislerde ve yoğun bakımda yatan Covid-19 hasta profili arasında ciddi fark bulunduğunu anlatan Şener, şöyle devam etti:

"Bu dalgalanmaları daha önce yaşadığımız için takip ettiğimiz hasta popülasyonu açısından biraz tedirgin oluyorum. Dünya geneline bakıldığında Omicron ile birlikte BA4-BA5 varyantları yaygın. Özellikle İngiltere, Almanya ve ABD'de görülen dalgalanmalar olduktan ortalama 4-6 hafta sonra Türkiye'ye geliyor. '15 Eylül'den sonra beklediğimiz bu dalgalanmaları yazın ortasında yaşayabiliriz' diye bir tedirginliğimiz var. Aşılama oranlarımızda ciddi düşüş olmaya başladı. Her ay aşılanan grup azalıyor. Aşılama zamanı gelmesine rağmen aşılamaya gitmeyenler toplumun bağışıklık oranını düşürüyor" diye konuştu.

'HASTANEYE VE YOĞUN BAKIMA YATIŞLAR ARTABİLİR'

Türkiye'ye giren ve dolaşan varyantlarda çeşitlilik arttığını vurgulayan Prof. Dr. Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Varyant çeşitliliği bağışıklık yelpazesi düştükçe artacaktır. Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar artabilir. Çünkü ısrarla aşılanmaktan kaçan ve kendini doğal bağışıklıkla koruyabileceğine inanan bir grup var. Bu direnci hala kıramadık. Eylül, ekim ayı gibi beklediğimiz varyantların pandemisini daha erken dönemde görebiliriz. İki hafta arasındaki tırmanış bayram sonrasında da devam edecek olursa bunun hastaneye ve yoğun bakıma yatıştaki yansımasını göreceğiz. Hasta sayısı ve yoğun bakıma yatışta artış olabilir. Covid-19 enfeksiyonu, Brezilya dizisi tadında bir sonbahara hazırlanıyor."

'HASTANEYE GELENLERİN 3'TE 2'Sİ MASKESİZ'

Bireysel korunmada maskenin çok önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Şener, hastaneye gelen hastaların üçte ikisinin maske takmadığını söyledi. Salgının yalnızca ara verdiğini ama bitmediğini ifade eden Prof. Dr. Şener, "Bireysel korunmada maskenin altını çizdik ama kimse uygulamadı. Hatta maskeli gruba 'neden maske takıyorsunuz' şeklinde bakıldı. Hastanede polikliniğe giren hastaların yalnızca 3'te 1'inde maske görebiliyorum. 3'te 2'si maskesiz. Hastaneye enfekte kişiler girip çıkıyor. Bu unutuluyor. Covid-19'da devam eden olağanüstü durumun kalkmış olması salgının bittiği anlamına gelmiyor. Salgın ara verdi. Bireysel korunma tedbirleri ön planda. Özellikle 65 yaş üstü kapalı alanda, toplu taşımada, hastaneye girerken mutlaka maskelerini takmalı" diye konuştu.

AĞUSTOSTA YENİ VARYANT UYARISI

Türkiye'deki varyant taramalarında henüz BA4-BA5 varyantlarının tespit edilmediğini söyleyen Prof. Dr. Şener, İngiltere ve Almanya'da görülmeye başlandıktan ortalama 4-6 hafta sonra Türkiye'de görülmesini beklediklerini dile getirip, "Bu yeni varyantlar ağustos ayı içinde bizde de görülebilir. Bunlar aşıdan kaçma potansiyeline sahip varyantlar. Tıpkı grip aşılarındaki güncelleme gibi sonbaharda Covid-19 aşısı için bir güncelleme bekliyoruz. Eksik kalan aşıları mutlaka tamamlamak lazım" ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma ile ilgili de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, 65 yaş üstü vatandaşlar için daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"65 yaş üstü vatandaşlarla maskesiz bayramlaşmak çok akılcı değil. Hafif klima çarpması, hafif solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile dolaşıp bazıları test vermeye dahi gitmeyen gizli hasta havuzumuz var. Gizli hasta havuzundan biraz sakınmak gerekiyor. Çünkü gizli hasta havuzu zaman içinde aleni hasta havuzu ve açık hasta havuzu şeklinde karşımıza çıkacaktır. Bayramlaşırken açık alanlar tercih edilmeli. Kapalı alanlarda kısa süreli kalınmalı. Mesafeye dikkat edilmeli. Kapalı alanlarda geçirilen süre 10 dakikayı geçmemeli. Hele büyüklerle bayramlaşıyorsak mutlaka iki tarafın da maske takmasını öneriyorum. Hasta sayılarında ciddi tırmanış var. Bunların 'ayaktan hasta' diye devam edeceğinin garantisi yok. Birkaç hafta içinde yoğun bakıma ya da servislere yansıyabilir. Bunu azaltmak hepimizin elinde. Hep beraber korunmalı ve eksik aşılarımızı tamamlamalıyız." (DHA)