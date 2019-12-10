Beyin implantları hafızayı artırıyor

Yapılan çalışmalar kapsamında beyne takılan implatlar ile yollanan elektrik sinyalleri, hafızanın yüzde 15 ila yüzde 20 oranında arttığı kanıtlandı. Hatta geçtiğimiz haftalarda Elon Musk’ın teknoloji şirketi Neuralink doğrudan beyne takılan bir implant ile sinir hücrelerine elektrik sinyalleri göndererek bozulan fonksiyonları iyileştirmeyi vaat etmişti. Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Korkut Ulucan “Acıya ve yorgunluğa dayanıklı asker ya da çok daha hızlı ve güzel çalım atan futbolcu yapılabilir mi? Bu tür konuların daha iyi anlaşılması için ülkemizde de konuşup tartışıyoruz” dedi.