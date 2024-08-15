Araştırma: İnsanların 44 ve 60 yaşına geldiğinde hızla yaşlandığı ortaya çıktı

25 ila 75 yaş aralığındaki kişilerde binlerce farklı molekülün ele alındığı çalışmada, 44 yaş civarında ve 60 yaşında olmak üzere iki yaş grubuna bağlı değişiklik dalgası tespit edildi. Elde edilen bulgular, kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar gibi belirli sağlık sorunlarında neden belirli yaşlarda artışlar meydana geldiğini ortaya koydu.



"Zamanla kademeli olarak değişmiyoruz. Gerçekten dramatik değişimler var" diyen Stanford Üniversitesi Genomik ve Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi'nin direktörü ve genetikçi Prof. Michael Snyder, "40'lı yaşların ortası ve 60'lı yaşların başı dramatik değişimlerin yaşandığı dönemler olarak ortaya çıkıyor. Bu durum, hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın geçerli" ifadelerini kullandı.

Araştırma kapsamında, bir ila yedi yıl arasında değişen bir süre boyunca her birkaç ayda bir kan ve dışkı örnekleri ile cilt, ağız ve burun sürüntüleri gönderen 108 gönüllü incelendi. Araştırmacılar, 135 bin farklı molekülü (RNA, proteinler ve metabolitler) ve mikropları (katılımcıların bağırsaklarında ve ciltlerinde yaşayan bakteriler, virüsler ve mantarlar) değerlendirdi.

Çoğu molekül ve mikropların çokluğu kademeli, kronolojik bir şekilde değişmedi. Bilim insanları en büyük değişimlere sahip molekül kümelerini aradıklarında, bu dönüşümlerin insanların 40'lı yaşların ortasında ve 60'lı yaşların başında meydana gelme eğiliminde olduğunu keşfettiler.

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr. Xiaotao Shen, "Bu, menopoz veya perimenopozun 40'lı yaşların ortasındaki kadınlarda gözlemlenen değişikliklere katkıda bulunabileceğini gösterirken, hem erkeklerde hem de kadınlarda bu değişiklikleri etkileyen muhtemelen başka, daha önemli faktörler de var" dedi.

İlk değişiklik dalgası, kardiyovasküler hastalıkla ve kafein, alkol ve lipitleri metabolize etme yeteneğiyle bağlantılı molekülleri içeriyordu. İkinci değişiklik dalgası, bağışıklık düzenlemesi, karbonhidrat metabolizması ve böbrek fonksiyonuyla ilgili molekülleri içeriyordu. Cilt ve kas yaşlanmasıyla bağlantılı moleküller her iki aralıkta da değişti.

Snyder, "Hala sağlıklıyken yaşam tarzlarımızı ayarlamaya çalışmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Öte yandan çalışmanın sonuçları Nature Aging dergisinde yayımlandı.