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Sağlık

Bilim insanları ortaya çıkardı: SARS geçiren kişiler koronavirüse karşı bağışıklık sahibi olabilirler

ABD'li ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan bir grubun araştırmasında, 2003 salgınında ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu olan SARS ya da diğer adıyla atipik zatürre geçiren kişilerin Kovid-19'a neden olan koronavirüse karşı bağışıklık sahibi olabilecekleri ileri sürüldü.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:22
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Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 2003 salgınında atipik zatürre geçiren kişiler, Kovid-19'a neden olan koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı bağışık olabilir.

KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLI OLABİLİRLER

Araştırmayı yapan uzmanlar, akut solunum yolu yetersizliği sendromuna neden olan SARS-CoV virüsünün bulaşmasının, koronavirüsün hücre yüzeyindeki reseptörlerle kenetlenmesinden sorumlu S proteinini hedef alan antikorların üretimini uyardığını belirledi. Bu antikorların bir çeşidi olan S309'un SARS-CoV-2'deki S protein bölgelerini etkili bir şekilde nötralize edebildiği sonucuna varan bilimciler, böylece akut solunum yolu yetersizliği sendromunu geçiren kişilerin yeni tip koronavirüse karşı bağışıklı olabileceklerini savundu.

ANTİKORLAR HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN KULLANILABİLİR

Araştırmacılar, bu türdeki antikorlardan yapılacak kokteyllerin ağır Kovid-19 vakalarının tedavisinde ve yüksek bulaşma riski bulunan kişilerin hastalıktan korunması için kullanılabileceğini ifade ediyor.

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