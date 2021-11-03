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Sağlık

Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

3 Kasım 2021 Çarşamba 09:11 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 09:11
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda üçüncü doz BioNTech aşısı ve yerli aşı TURKOVAC'ın süreci değerlendirilecek. TURKOVAC için 1000 gönüllüye ulaşıldığı daha önce açıklanmıştı.

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili sorulara, "Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak" yanıtını verdi ve "Orada ne zaman, kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz." dedi.

Toplantıda ayrıca 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek.

Aşılama çalışmaları da toplantının gündeminde olacak.

Aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapacak.

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