Bilinçsiz antibiyotik kullanımı ölümcül kanamaya yol açabilir

Ancak doktor kontrolü olmadan ezbere kullanımı ciddi sorunlara yol açıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, hasta ve sağlık profesyonellerine yönelik 20 Aralık’ta yeni bir uyarı yayınladı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Bakır, bu uyarıyla ilgili “Buna göre idrar yolu enfeksiyonları, bronşit, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde hekimlerce de sıkça tercih edilen ‘florokinolon’ grubu antibiyotiklerin riskli hasta gruplarında kullanımı kesinlikle kısıtlanmalı, mümkünse başka ilaçlar tercih edilmeli. Çünkü bu ilaçlar düz kas hücresinin DNA’sında değişikliğe yol açarak bu kasların hücre düzeyinde tahribatına neden oluyor. Bu da aort damarlarında incelmelere, balonlaşmaya hatta yırtılmalara da neden olarak ölümcül kanamalara yol açabiliyor” dedi.

TANSİYONA DİKKAT

Bakır şöyle devam etti: “Tansiyon hastalarının zaten damar cidarı inceliyor. Bu hastaların aort anevrizmasına yatkınlığı yüksek. Bir de üzerine bu ilaçların kullanımı, yırtılmaları yani ölümcül anevrizma kanamalarını tetikleyebilir. Araştırmaya göre bu grup antibiyotikler, riski iki katına çıkarıyor. Hekimler buna çok dikkat etmeli. Hastayı ve aile öyküsünü mutlaka sorgulamalı.”