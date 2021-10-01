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Sağlık

BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı

Kovid-19 salgınından önce kanser tedavisi üzerinde çalışan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, deneysel kolon kanser aşısının (BNT122) Faz-2 denemelerine başladığını bildirdi.

AA1 Ekim 2021 Cuma 10:18 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 10:19
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BioNTech'ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan BNT122 aşı adayı için faz 2 çalışmalarına başlandığı belirtildi.

ABD, Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğine incelemek olduğu ifade edildi.

BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi.

Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.

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