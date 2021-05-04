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Sağlık

BioNTech'ten yeni sürüm! Koronavirüs aşısı buzdolabında 6 aya kadar saklanabilecek

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, koronavirüs aşısının buzdolabında 2 ila 8 santigrat derecede 6 aya kadar saklanabilecek yeni sürümü için onay almaya çalışıyor.

Reuters04 Mayıs 2021 Salı 16:57 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 16:59
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BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Financial Times panelinde yaptığı açıklamada, "İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede saklanıp nakledilmesi gerekiyordu. Şu anda henüz onay almamış, iki ila sekiz derecede saklanabilecek bir formülasyona sahibiz" dedi.

CEO Şahin, veri paketlerinin düzenleme kurulu yetkilileri için hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Şahin, ABD'li Pfizer şirketi ile geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının yeni sürümü için, "İki ila sekiz derecede altı aylık dayanıklılığa büyük ihtimalle ulaşacağız" diye belirtti.

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