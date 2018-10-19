Burun estetiği sonrası iyileşme takvimi

1. Gün: Eve dönülür. 24 saat boyunca soğuk kompresler kullanılmalıdır. Az da olsa şişlik ve morarma, yani hafif rahatsızlık hissedilebilir.

2 - 3. Günler: Maksimum çürüme ve şişme görülebilir.

5 - 14. Günler: Eğer dış dikişler varsa çıkarılır ya da çözülür. İç dikişlerde eğer kendiliğinden kaynayan ya da çözünen dikişler kullanılmamışsa çıkarılmasına gerek olmaz. Morarma ya da çürüme genellikle geçmeye başlar.

2 – 4. Hafta: Şişliğin çoğu gitmeye başlar ve daha iyi nefes almaya başlanır.

1 Yıl: Burun şekli neredeyse tam olarak ortaya çıkar. Hatta 1 yıl kadar daha iyileşme süreci devam edebilir.

Birincil burun estetiği, burnu değiştirmek veya yeniden şekillendirmek için tasarlanmış burun ameliyatına verilen isimdir. ‘Birincil’ kelimesi, burun üzerinde yapılan ilk operasyon olduğunu belirtmek için kullanılır. Birçok hasta burunlarında daha fazla değişiklik yapmak istediğinden, bu operasyonları tanımlamak için ikincil rinoplasti terimi vardır.

Birincil burun estetiği genellikle burnun görünümünü iyileştirme amacına sahiptir. Operasyon, cildin altta yatan yapılardan ortaya yukarıya çekilmesi ve daha sonra burnun yapısal yönlerini oluşturan kemik ve kıkırdağın değiştirilmesiyle gerçekleştirilir. Deri daha sonra yapılara geri çekilir ve burun iyileşmeye bırakılır.

Cerrahların hepsinin, primer rinoplasti yapma yöntemlerinin arkasında kendi yöntemleri ve felsefeleri vardır. Bununla birlikte, iki ana yaklaşım bu operasyonda post-operatif iyileşme sürecini belirler. Bazı cerrahlar burun delikleri içinde insizyon yaparak ve bu insizyonlarla altta yatan yapılarda çalışarak primer rinoplasti yapmayı tercih ederler. Diğerleri ise dış burun estetiği yapmayı ve tüm cilt tabakasını kaldırarak burun yapılarının doğrudan görselleştirilmesine izin veren columellada kesi yapmayı ve insizyonu tercih ederler.

Burun estetiğinden başarılı sonuçlar elde edilmesi birçok kritere bağlıdır. Bunlar arasında cerrahın bilgisi, tecrübesi ve estetik bakış açısı çok önemli bir rol oynar. Daha sonra hastanın ameliyata sürecine hazırlığı, talimatlara uyum sağlaması ve gerçekçi beklentileri de operasyonun sonuçlarını etkiler. İyileşme sürecini tam olarak bilmek ise hastanın bilinçli ve sabırlı davranmasına yardımcı olur.

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