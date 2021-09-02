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Sağlık

Çalışma: Hindistan'da hava kirliliği insanların ömrünü 9 yıla kadar kısaltabilir

Hindistan'da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceği bildirildi.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:22
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CNN'in haberine göre, Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayınlanan çalışma, yaklaşık 1,3 milyarlık Hindistan nüfusunun tamamının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kirlilik seviyesini aşan tehlikeli düzeyde bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Hindistan hükümeti, 2019 yılında hava kirliliğini 2024 yılına kadar yüzde 30 düşürmek için ulusal temiz hava kampanyası başlattı.

Söz konusu çalışmada, özellikle ülkenin batısındaki Maharaştra eyaleti ve orta kesimindeki Madhya Pradeş eyaletinde hava kirliliğinin daha da kötü seviyelere ulaştığı belirtildi.

Çalışmada, Hindistan'da oldukça tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin, milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar azaltılabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki kirlilik seviyesinin de oldukça yüksek olduğunu ortaya koyan çalışmada, hava kirliliğinin boyutunun DSÖ kriterlerine inmesiyle Yeni Delhi sakinlerinin yaşam sürelerine 10 yıl kadar eklenebileceği yorumu yapıldı.

EPIC'nin çalışmasına göre, Hindistan'daki hava kirliliğinin ülke nüfusunun yüzde 40'ına tekabül eden yaklaşık 520 milyon insanın yaşam süresini kısalttığı tahmin ediliyor.

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