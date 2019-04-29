Çarpıcı araştırma: Uyku bozukluğu olanlar geçmişte yaşadıkları hataları unutamıyor

Hollanda Sinirbilim Enstitüsü'ndeki bilim insanları yeni yaptıkları bir araştırmada, katılımcılardan yaşadıkları en utanç verici deneyimlerini anlatırken beyin aktivitesi MRI taraması yaptılar. Çıkan sonuca göre, uyku sorunu olmayanlar tam anlamıyla kafasındaki bu deneyimleri nötralize edilmiş hatıralar olarak yerleştirirken uykusuzluk çeken insanlar bunu yapamadı.

25 Nisan'da saygın bir bilim dergisi olan Brain'de yayımlanan araştırma sonucunda, “Uykusuzluğun öncelikle duygusal sıkıntıların etkisizleştirilmesinden kaynaklanabileceğini göstermektedir. Bu da uykusuzluğun duygudurum, kaygı ve travma sonrası stres bozukluklarının gelişiminde birincil risk faktörü olduğunu anlaşılabilir kılmaktadır.” denildi.

Uykunun önemli deneyimleri hatırlamamıza yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak uyku, bu deneyimler sırasında oluşabilecek duygusal sıkıntıdan kurtulmak için de gereklidir.

Uyku sırasında, beyin hücreleri arasındaki bağlantılarda bazı değişiklikler gerçekleşir: bazıları güçlenir ve hatıraları birleştirir, bazılarıysa zayıflar ve istenmeyen hatıraları unutturur.

Yapılan araştırmada, sadece uyku sorunu olmayanların duygusal gerginliği azaltma konusunda uykudan yararlandığını gösteriyor. Bu süreç uykusuzluğa sahip kişilerde ise iyi çalışmıyor. Araştırmanın başyazarı Rick Wassing, "Aslında onların huzursuz geceleri kendilerini daha da kötü hissettirebilir.” diyor.

KARAOKE DENEYİ

Yeni beyin görüntüleme bulguları, aynı araştırma grubunun Sleep dergisinde yayımladığı bir bulguyu açıklıyor. Bu çalışmada araştırmacılar, katılımcılardan karaoke tekniği ile şarkı söylemelerini istediler. Kulaklıklar kendi seslerini duymalarını ve doğru ses tonlarını bulmalarını engelledi. Onların şarkıları kaydedildi ve daha sonra kendilerine dinletildi. Katılımcılar kendi belirsiz solo şarkılarını dinlerken yoğun bir utanç duyuyorlardı. Ama iyi bir gece uykusundan sonra bir kez daha dinlediklerinde, bunun için fazla sıkıntı hissetmediler. Kelimenin tam anlamıyla sıkıntılarını kafasında bıraktılar. En azından: iyi uyuyanlar bunu yapabildi. Huzursuz bir geceden sonra, uykusuzluk çeken insanlar ise bu konu hakkında daha da sinirlendi.

Bilim insanları Rick Wassing, Frans Schalkwijk ve Eus van Someren bu araştırma ile beyin bölgelerindeki uykusuzluk nedenlerini araştırıyorlar.

Rick Wassing yaptığı açıklamada, "Yeni bulgular, uykusuzluk nedenlerinin muhtemelen duyguları düzenleyen beyin bölgelerinde bulunduğunu göstermekte. Bu bölgeler, uykusuzluk için risk genleri içerir ve bu genler uyku sırasında normalde olduğu gibi düzgün şekilde çalışmayabilir. Böylelikle uykunun yararı olmadan, onlarca yıl öncesinin can sıkıcı olayları, beynin duygusal bölgelerini şu anda gerçekleşiyormuş gibi etkinleştirmeye devam ettirebilir. Bu da uykusuzluk çeken insanların geçmişte yaşanan sıkıntıların hatıralarına maruz kaldıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.