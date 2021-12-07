İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2021 Salı / 3 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6952
  • EURO
    15,4978
  • ALTIN
    784.328
  • BIST100
    1927.39
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Çarpıcı koronavirüs aşı araştırması: Daha fazla koruyor
Sağlık

Çarpıcı koronavirüs aşı araştırması: Daha fazla koruyor

Yapılan araştırmaya göre, farklı koronavirüs aşılarının art arda uygulanması, aynı aşıyı uygulamaktan daha fazla koruma sağlıyor.

Reuters7 Aralık 2021 Salı 09:31 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 09:31
ABONE OL

İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre ilk doz olarak AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşılarını yaptıran ve dokuz hafta sonrasında Moderna aşısını yaptıranlarda daha güçlü bağışıklık tepkisi görüldü.

Farklı aşıları bir arada kullanmak üzerine yürütülen geniş kapsamlı araştırmanın sonuçları dün açıklandı.

Com-COV2 adı verilen deneme aşısının arkasındaki isim olan Oxford profesörü Matthew Snape Reuters'a "Oldukça iyi bir bağışıklık tepkisi geliştirildiğini gördük.. Hatta iki doz Oxford-AstraZeneca için belirlenen eşiğin üzerinde" dedi.

Farklı aşıların bir arada kullanılmasını destekleyen araştırma sonuçları fakir ve orta gelirli ülkeler için iyi bir haber olabilir. Bu ülkeler, aşı sevkiyatı azalır veya tutarsız devam ederse aynı kişide farklı şirketlerin aşılarını kullanmak durumunda kalabilir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.