Çarpıcı koronavirüs aşı araştırması: Daha fazla koruyor

Reuters 7 Aralık 2021 Salı 09:31 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 09:31

İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre ilk doz olarak AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşılarını yaptıran ve dokuz hafta sonrasında Moderna aşısını yaptıranlarda daha güçlü bağışıklık tepkisi görüldü.

Farklı aşıları bir arada kullanmak üzerine yürütülen geniş kapsamlı araştırmanın sonuçları dün açıklandı.

Com-COV2 adı verilen deneme aşısının arkasındaki isim olan Oxford profesörü Matthew Snape Reuters'a "Oldukça iyi bir bağışıklık tepkisi geliştirildiğini gördük.. Hatta iki doz Oxford-AstraZeneca için belirlenen eşiğin üzerinde" dedi.

Farklı aşıların bir arada kullanılmasını destekleyen araştırma sonuçları fakir ve orta gelirli ülkeler için iyi bir haber olabilir. Bu ülkeler, aşı sevkiyatı azalır veya tutarsız devam ederse aynı kişide farklı şirketlerin aşılarını kullanmak durumunda kalabilir.