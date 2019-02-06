Çene estetiği ile yüzünüzü inceltebilirsiniz!

Yüzünüzü inceltmek için bir dolgu kullanmak tezat gelebilir. Ancak daha genç görünen bir cilt için çeneye hacim kazandırmak gerekebilir.

Hepimiz yaşlandıkça yüzümüzde hacim kaybediyoruz. Yüzümüzde yağ kaybettikçe, yüzümüzde belirgin kırışıklıklar ortaya çıkar.

Özellikle yüzün orta kısmında ortaya çıkan kırışıklıklar dolgu ve botoks teknikleri ile giderilebiliyor. Bunun dışında çene hattına dolgu maddesi eklendiğinde, yüzün görünümünde büyük bir fark yaratılabilir.

Çene dolgusunun avantajları nelerdir?

Görünümünüzü değiştirmeye karar verdiğinizde, iki seçeneğiniz vardır: enjeksiyonlar veya cerrahi. Günümüzde enjeksiyon teknikleri çok daha fazla tercih edilmektedir. Yanaklara ve çenelere enjekte edilen dolgu enjeksiyonları 4-6 aylık bir düzeltme sağlar. Kullanılan dolgu malzemesinin türüne göre enjeksiyonun etkisi 18 ay ila 2 yıl arasında sürebilir.

Ayrıca, enjekte edilen dolgu malzemesinin geri döndürülme imkanı da vardır. Sonuçlarınızı beğenmediyseniz, dolguyu çözen ve yapılan düzeltmeyi kaldıran ürünler de vardır.

Dolgu ile birkaç dakika içinde düzeltme yapabilir, sonuçları anında görülebilir ve normal yaşantınıza hiç ara vermeden devam edebilirsiniz.

Çene çizgisindeki dolgu güvenli mi?

Alanında uzman bir cerrah tarafından uygulanırsa çene dolgusu oldukça güvenli bir prosedürdür. Kan inceltici ilaç ve içeceklerden kaçının. Morarma riskini azaltmak için enjeksiyondan önceki iki hafta boyunca kan inceltici ilaç ve ürünlerden uzak durmalısınız. Bu ürünlerden uzak durduğunuzda, işleminizden sonra sizi olabildiğince doğal görünmesini sağlayan daha iyi bir sonuç elde edersiniz.

3D tasarım desteği önemli

Çene estetiği öncesi cerrahınızdan nasıl bir şekle sahip olacağınız konusunda 3D tasarım desteği alabilirsiniz.

Fotoğraflarınız üzerinden gerçeğe en yakın görüntüleriniz üzerinden öncesi ve sonrası görüntüleriniz hazırlanabilir. Ve çene tasarımınıza siz de dahil olabilirsiniz. Çenenize hacim kazandırılabilir.

Enjeksiyon uygulaması sırasında herhangi bir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Önce lokal olarak sakinleştirici bir krem uygulanır. Ardından işlem ortalama 15 dakika içinde tamamlanır. Dolgu enjeksiyonundan sonra genellikle iyileşme sürecine gerek olmaz.

Unutmayın dolgu enjeksiyonu ile çeneye hacim verildiği gibi botoks enjeksiyonu ile hacim azaltma da yapılabilir.

Enjeksiyon tekniği ile çene estetiği hakkında daha fazla bilgi almak için uzman bir estetik cerraha başvurabilirsiniz.

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