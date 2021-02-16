Çin'den BM'ye Kovid-19 çağrısı

AA 16 Şubat 2021 Salı 12:16 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:16

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gıng Şuang, BM Barışgücü Operasyonları Özel Komitesi'nin bütün üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, Kovid-19 salgınının, etnik çatışmalar ve terörizm gibi uluslararası barış ve güvenliğe darbe vurduğunu, dolayısıyla BM barış gücü operasyonlarının daha önemli hale geldiğini söyledi.

Gıng, barış gücü operasyonlarında, uluslararası toplumun en ivedi görevi olan Kovid-19 salgınıyla mücadeleye öncelik verilmesi, misyonların, konuk oldukları ülkelere güvenlik ve lojistik yardımı yapması gerektiğini ifade etti.

Gıng Şuang ayrıca misyonların bulunduğu ülkelerin Kovid-19 aşılarına erişimde sıklıkla sorun yaşadıklarının altını çizerek BM barış gücü operasyonlarının, aşıların tedarik, nakil ve dağıtımına destek vermesini istedi.

Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden BM barış gücü bütçesine en fazla katkı sağlayan ikinci ülke olduğu belirtiliyor.