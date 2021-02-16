İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2021 Salı / 5 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9269
  • EURO
    8,4274
  • ALTIN
    406.092
  • BIST100
    1571.66
Sağlık

Çin'den BM'ye Kovid-19 çağrısı

Çin, BM barış gücünün, görev yaptığı ülkelerde koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkı yapması çağrısında bulundu.

AA16 Şubat 2021 Salı 12:16 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:16
ABONE OL

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gıng Şuang, BM Barışgücü Operasyonları Özel Komitesi'nin bütün üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, Kovid-19 salgınının, etnik çatışmalar ve terörizm gibi uluslararası barış ve güvenliğe darbe vurduğunu, dolayısıyla BM barış gücü operasyonlarının daha önemli hale geldiğini söyledi.

Gıng, barış gücü operasyonlarında, uluslararası toplumun en ivedi görevi olan Kovid-19 salgınıyla mücadeleye öncelik verilmesi, misyonların, konuk oldukları ülkelere güvenlik ve lojistik yardımı yapması gerektiğini ifade etti.

Gıng Şuang ayrıca misyonların bulunduğu ülkelerin Kovid-19 aşılarına erişimde sıklıkla sorun yaşadıklarının altını çizerek BM barış gücü operasyonlarının, aşıların tedarik, nakil ve dağıtımına destek vermesini istedi.

Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden BM barış gücü bütçesine en fazla katkı sağlayan ikinci ülke olduğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.