İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0798
  • EURO
    6,7712
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    112788
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Çinli bilim adamları iki tip koronavirüs olduğunu keşfetti
Sağlık

Çinli bilim adamları iki tip koronavirüs olduğunu keşfetti

Çin'de yapılan bir araştırmada korona virüsün iki farklı virüse bölündüğü, L ve S diye adlandırılan korona virüslerden birisinin daha agresif ve hızlı yayıldığını diğerinin daha az bulaşıcı olduğunu açıklandı.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:01

Pekin Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi ile Pasteur Enstitüsü uzmanları, korona virüsün iki farklı virüse bölündüğünü keşfetti. Bilim adamları iki yeni korona virüsü “L” ve "S" türleri olarak adlandırdı. İlk olarak ortaya çıkan ve "S tipi" olarak adlandırılan korona virüs daha hafif ve daha az bulaşıcı olarak kabul ediliyor. Daha sonra ortaya çıkan “L tipi’ korona virüs ise daha hızla yayılıyor ve şu anda vak’aların yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor.

Araştırmacılar, “L tipi”nin yaygınlaşma hızının Ocak ayının başından itibaren azaldığını belirtirken Wuhan’daki ilk bulaşmadan sonra diğer yerlerde L tipinin S tipine kıyasla neden azaldığı sorusuna yanıt arıyor. Bunun nedeni olarak ise Ocak 2020’den beri, Çin hükumetinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde virüsü kontrol altına alma çabaları gösteriliyor.

Engin Özkoç'un küstah açıklamalarının ardından Meclis'te yumruklar konuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.